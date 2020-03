'Vecchia Guardia' a sostegno degli ospedali

ALESSANDRIA - Non solo la società. Anche i tifosi in campo per sostenere gli ospedali della nostra provincia.

La Vecchia Guardia 74 Alessandria ha destinato la somma realizzata - 500 euro - con la vendita del cappellino personalizzato creato dal gruppo, alla raccolta fondi di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e SolidAl. "In un momento di estrema difficoltà, abbiamo voluto esserci e dare il nostro contributo".