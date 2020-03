Si rinfresca in Tanaro, poi scompare: ricerche in atto

ALESSANDRIA - I Vigili del Fuoco stanno scandagliando un tratto del fiume Tanaro, nei pressi del ponte Meier, dopo la segnalazione di un gruppo di persone secondo cui una persona sarebbe entrata in acqua e da qualche ora non si hanno più notizie.

La situazione è attualmente al vaglio degli inquirenti. Il gruppo avrebbe filmato un amico che avrebbe deciso di rinfrescarsi nel fiume. Dopo un'ora, non vedendolo ritornare, e non sapendo cosa è successo, è partita la chiamata ai soccorritori. Al momento sono in atto le ricerche: bisognerà capire se l'uomo è al sicuro oppure no.