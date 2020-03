Mascherine, come indossarle correttamente

Sono sempre più usate le mascherine durante queste settimane di emergenza. Se ne vedono di tutte le tipologie (quelle più comuni, di tipo chirurgico, non proteggono ma invece servono a non contagiare il prossimo), alcune sono molto più utili di altre ma, spesso, non hanno alcuna efficacia, semplicemente perchè sono indossate in maniera non corretta.

La prima cosa da fare è avere le mani ben pulite prima di indossarla. In secondo luogo si deve coprire bocca e naso. Non ha senso lasciare fuori uno dei due orifizi. Vanno eliminati gli spazi tra viso e mascherina.

Non si deve toccare la mascherina mentre la si indossa, se occorre farlo si devono avere le mani pulite o disinfettate. Quelle monouso non vanno riutilizzate. La mascherina si sostituisce appena è umida. Per toglierla la si deve rimuovere da dietro, senza toccarla anteriormente, quindi la si deve gettare in un contenitore chiuso, infine lavarsi e disinfettarsi le mani.

Indossarne una sopra l'altra non serve.

E attenzione: spiega il ministero della salute che l’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Infatti, è possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi.