Centro di Ascolto Comunale: attivato il numero verde

ALESSANDRIA - Per fronteggiare al meglio l’emergenza, l’Unità di Crisi Coronavirus, d’intesa con la Giunta Comunale, ha dato disposizioni anche per attivare, a partire da mercoledì 18 marzo, un Numero Verde per telefonare gratuitamente agli operatori di un Centro di Ascolto Comunale appositamente istituito. Il Numero Verde è 800 317 316. Il servizio è rivolto a soggetti deboli e, in particolare, alle persone anziane sole particolarmente segnate dall'emergenza in atto e sarà erogato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.