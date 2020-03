Castellazzo, la parola ai giovani calciatori

CASTELLAZZO - Il Castellazzo Calcio ha affidato il messaggio più importante di questi giorni - #noirestiamoacasa - ai molti protagonisti del settore giovanile: c'è chi dal divano, chi improvvisa qualche giocata in salotto, chi si esibisce in giardino, perché un po' di allenamento con il pallone non fa male.

Tutti con la stessa voglia di ritrovarsi presto sul campo, ma consapevoli che #andràtuttobene solo rispettando le regole. Dette da bimbi e ragazzini sorridenti non si può non attenersi alle loro parole.