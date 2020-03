Morta una delle suore missionarie contagiate dal coronavirus

TORTONA - E’ morta questa mattina al Covid Center dove era ricoverata da venerdì, una delle religiose della Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità di Don Orione. Un’altra sarebbe in gravissime condizioni.

Il trasferimento all’ospedale di Tortona delle venti missionarie che accusavano sintomi riconducibili al coronavirus è stato effettuato venerdì, a partire dalle 8. Per le religiose "non sintomatiche" è stata invece disposta la quarantena in una struttura messa a disposizione sempre dalla congregazione orionina. La Casa madre deve essere sanificata.