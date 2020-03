Eusepi: "Fate come noi, restate a casa"

ALESSANDRIA - Il primo è Umberto Eusepi. "Per sconfiggere il virus", come urlano, con un sorriso, i suoi bimbi, la raccomandazione è una sola. "Fate come noi, restate in casa, non uscite per alcun motivo".

L'Alessandria Calcio lancia così il messaggio di questi giorni attraverso i suoi protagonisti: a loro anche il compito di suggerire come riempire di momenti belli le giornate difficili. Già on line anche quello di Riccardo Chiarello, che confessa di dilettarsi ai fornelli e comporre puzzle. Tutti con gli hashtag #restiamoacasa e #distantimauniti. E, naturalmente, anche Forza Grigi.