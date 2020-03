Canili e gattili comunali chiusi al pubblico

ALESSANDRIA – In base a quanto disposto dal Servizio Veterinario dell'Asl Al, fino al 3 aprile, il canile sanitario comunale di viale Michel sarà chiuso al pubblico. È garantita solo l’attività di recupero di cani vaganti. I proprietari dei cani catturati verranno avvisati dal personale per concordare la restituzione. Per informazioni è possibile telefonare al numero 3470616152. Per informazioni sugli affidi è possibile contattare la pagina Facebook Ata- Canile Sanitario.Fino a data da destinarsi sono sospese le sedute di applicazione di microchip per cani di privati, anche per chi ha già preso appuntamento all’anagrafe canina del Servizio Veterinario Asl Al (tel. 0131306597). Per l’identificazione dei cani tramite microchip, obbligatoria per legge, è possibile rivolgersi ai veterinari liberi professionisti.

Il gattile sanitario comunale di viale Michel sarà chiuso al pubblico. Per informazioni è possibile telefonare al numero 366 4559194. In caso di ritrovamento di gatti feriti o cucciolate abbandonate, è possibile contattare il Corpo di Polizia Municipale che farà intervenire il servizio cattura convenzionato con il Comune.

Il Canile Rifugio ‘Cascina Rosa’ di via Pavia a Valmadonna sarà chiuso al pubblico. Per informazioni è possibile contattare la pagina Fb di Ata Cascina Rosa.

Il Rifugio del gatto Panciallegra di via Monteverde sarà chiuso al pubblico. Per informazioni è possibile contattare il numero 393 7226642.

Gli animali continueranno ad essere accuditi dai volontari accreditati dalle associazioni gestori delle strutture.

In caso di cani vaganti o di cani e gatti in strada feriti o cucciolate occorre contattare la Polizia Municipale al numero 0131 316611 che farà intervenire il Servizio Cattura convenzionato.

Per ogni informazione l’ufficio Welfare Animale del Comune sarà disponibile al numero 0131515249.