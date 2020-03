Diverse operazioni della Polfer in tutto l'Alessandrino

ALESSANDRIA - La Polfer in servizio presso lo scalo di Alessandria ha denunciato un nigeriano di 24 anni senza fissa dimora per rifiuto di declinare le proprie generalità e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Gli operatori sono intervenuti a seguito di segnalazione di un Capotreno di un regionale in viaggio sulla tratta ferroviaria Torino – Genova, in merito ad un viaggiatore senza biglietto che otre a non voler declinare le generalità aveva proferito parole oltraggiose contro il personale ferroviario. All'uomo è stato notificato un provvedimento di rigetto per il riconoscimento di Protezione Internazionale emesso dalla Commissione di riferimento di Milano.

La Polfer di Novi Ligure ha rintracciato a bordo di un treno regionale, nei pressi di Arquata Scrivia un ventenne marocchino residente a Serravalle Scrivia, destinatario di Ordine del Questore e contestuale decreto del Prefetto di Torino di espulsione dal territorio nazionale. Accompagnato presso gli uffici di Polizia per accertarne l’identità, l'uomo è risultato gravato da diversi provvedimenti a suo carico. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa sull’immigrazione.

Un altro cittadino marocchino di 30 anni residente nella provincia di Genova, identificato a bordo di un regionale nella tratta Genova – Torino nei pressi della stazione di Alessandria è risultato destinatario di Ordine del Questore e Decreto di espulsione del Prefetto di Como. Pertanto, dopo gli accertamenti di polizia è stato deferito in stato di libertà.

Un trentottenne marocchino senza fissa dimora è stato identificato a bordo treno nella tratta Novi Ligure – Ronco Scrivia che collega il Piemonte alla Liguria. Dai controlli in Banca Dati è risultato a suo carico un Ordine del Questore e Decreto di espulsione del Prefetto di Milano. L’uomo è stato pertanto deferito per la violazione ai provvedimenti in epigrafe.

Sempre durante un servizio di scorta a bordo treno gli operatori Polfer hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un nigeriano di 44 anni, residente ad Alessandria destinatario dell’ordine del Questore e Decreto di espulsione del Prefetto di Asti.