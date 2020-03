Emergenza coronavirus: nuove modalità di accesso a Palazzo Rosso

ALESSANDRIA - In materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus e in ottemperanza delle norme e disposizioni varate in materia, è stato attivato un unico varco per accedere al Palazzo Comunale, posizionato sotto i portici del Palazzo, in piazza della Libertà. La decisione è stata assunta per tutelare al massimo possibile sia gli utenti che gli stessi dipendenti comunali.

Più specificamente, è stato disposto un sistema di controllo dell’accesso, presidiato sia da dipendenti comunali che da personale del Gruppo Volontari Polizia Municipale, per regolare il flusso in entrata e uscita.

Gli utenti possono accedere al Palazzo Comunale o perché hanno prenotato l’erogazione di specifici servizi (ad esempio il rilascio di carte di identità) o per pratiche indifferibili e urgenti.

Prima di accedere a Palazzo Comunale, tutti (utenti e dipendenti) sono invitati a disinfettarsi le mani utilizzando l’apposito liquido igienizzante messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale su tavoli posti presso il varco.

Sulla sinistra del varco è stata posizionata una specifica cartellonistica informativa sulle prescrizioni di carattere igienico-sanitario da seguire.