Donna sui binari a Spinetta: salvata dagli agenti della Polfer

SPINETTA MARENGO - Gli agenti della Polfer di Alessandria sono intervenuti in stazione a Spinetta Marengo per salvare una trentenne rumena. La donna, in condizioni psicofisiche alterate, indossato un giubbotto catarifrangente, si era messa sui binari. Giunti rapidamente sul posto, gli operatori l'hanno accompagnata al sicuro richiedendo l'intervento dei sanitari.