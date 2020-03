Ufficio Anagrafe Comunale: le nuove modalità di accesso

ALESSANDRIA - L'accesso diretto all’Ufficio Anagrafe del Comune deve essere limitato ai casi di estrema urgenza, non procrastinabili o avendo fissato un appuntamento con gli operatori a seguito delle norme per l'emergenza da coronavirus. Per informazioni e appuntamenti l’Anagrafe è contattabile al numero verde 800755464 e alla mail anagrafe@comune.alessandria.it. Per approfondimenti e informazioni è possibile consultare il sito del comune a questo link.

Al servizio carte di identità si accede solo su appuntamento e per casi di urgenza documentata (imminente espatrio, furto di tutti i documenti ecc.), per la certificazione solo in caso di estrema necessità e solo ove non si possa ricorrere alla autocertificazione, per l'autentica di firma su dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà solo in casi di estrema necessità, avendo già avuto lo stampato dall'ente che lo richiede (banca, poste ecc) oppure scaricandolo dal sito del comune. Per i cambi abitazione è da preferire l'invio della pratica via e-mail all'indirizzo cambioabitazione@comune.alessandria.it o su appuntamento fissato contattando lo stesso indirizzo di posta elettronica o telefonando al numero verde 800755464. Si potrà accedere (un solo rappresentante della famiglia) agli uffici anagrafici con il modulo già compilato e firmato da tutti i componenti maggiorenni della famiglia che cambia abitazione. Il modulo della dichiarazione, scaricabile dal sito del Comune, dovrà essere corredato degli originali dei documenti obbligatori e da relative fotocopie. Sono documenti obbligatori il documento di identità, il codice fiscale, il titolo abitativo (contratto affitto, atto di acquisto ecc.) e, per i cittadini non italiani, il titolo di regolare soggiorno.

Per gli attestati di soggiorno per cittadini Ue si accede su appuntamento fissato contattando la mail enrico.ferraris@comune.alessandria.it e riccardo.massone@comune.alessandria.it o telefonando al numero verde 800755464.