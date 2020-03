ALESSANDRIA - Sette gol al Romentino Cerano, la squadra che è seconda nel girone A di Eccellenza, allenata dall'alessandrino Stefano Civeriati. Al di là del punteggio, però, spicca l'intensità mostrata dalla squadra, soprattutto se paragonata con uno dei primi allenamenti congiunti dell'era Gregucci, contro il Castellazzo, stessa categoria dei novaresi. Aggressività, anche velocità di lettura del gioco, sempre stimolata dal tecnico in panchina, che conferma la crescita del gruppo e i risultati di un 'richiamo' di preparazione, non in preventivo, ma da sfruttare, per la lunga volata e, anche, per raccogliere indicazioni per la programmazione futura.

Nel primo tempo 3-4-2-1 con Crisanto tra i pali, difesa con Gilli, Dossena e Gjura, a centrocampo Gazzi a Casarini interni, Sciacca e M'Hamsi (ottimi progressi) esterni, Sartore e Di Quinzio alle spalle di Eusepi. Sblocca il risultato Sartore, al 13', aiutato da una errore di valutazione del portiere. Il 2-0, di testa, sugli sviluppi di un angolo, è di Dossena, a cui, nei primi minuti, era stata annullata una rete per fuorigioco. Il 3-0 è di Sciacca, anche lui sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina.

Nella ripresa destro dal limite di Casarini per il 4-0, poi doppietta di Arrighini, subentrato ad Eusepi al 25', e settimo centro di Chiarello, entrato da poco.

Rispetto alla formazione del primo tempo Macchioni dentro dal 1' della ripresa per Dossena, poi Arrighini per Eusepi e, a 10' dalla fine, spazio a Marietta tra i pali, Sciacca e Prestia in difesa, Cleur, Castellano, Gerace e Celia a centrocampo, Chiarello e Martignago in attacco. Assenti Gonnelli ed Eleuteri, che hanno lavorato a parte, e Suljic. Domani ancora un allenamento congiunto.