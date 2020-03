'Lavorare in via Maggioli? Siamo felici'

ALESSANDRIA - C'è chi ha aperto da poco e chi, invece, è stabile oramai da diversi anni. Ma i commercianti di via Maggioli, al quartiere Cristo, esprimono giudizi molto positivi.

"Qui si lavora bene - racconta Roberto Missaghi, titolare del bar latteria - una volta forse il giro d'affari era ancora superiore, ma non ci possiamo lamentare". Antonio Palumbo, il macellaio, ha rilevato l'attività a ottobre e "sono felice di avere scelto via Maggioli. Questa è una zona di passaggio, collega la Pista al Cristo, la clientela arriva dalle vie limitrofe, ma non solo". Anche Marisa Paviato, la tabaccaia, conferma quanto affermato dai colleghi.

"Venire al Cristo? Una bella sorpresa, prima lavoravo in un'altra zona della città, ma sono contenta di essermi spostata qui". Da nove anni, oramai.