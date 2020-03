Agente della Municipale in quarantena volontaria

ALESSANDRIA - Un agente della Polizia Municipale è attualmente in quarantena volontaria: iniziativa dettata dal fatto che la mamma, essendo risultata positiva al test del coronavirus, è attualmente ricoverata in ospedale nel reparto di Terapia Intensiva. La donna è in buone condizioni.

L'agente non ha sintomi riferiti al virus che sta mettendo in ginocchio il nord Italia, ma è a casa precauzionalmente già da quando il genitore ha mostrato segni febbrili.

Al Comando sono state subito attivate tutte le procedure di sicurezza, come del resto prevede il protocollo imposto dall'Unita di crisi regionale.