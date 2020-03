Verso l'8 marzo: Quargnento è in rosa. Dal sindaco... in giù il paese dove a comandare sono le donne

QUARGNENTO - Sindaco donna; vice anche. Capogruppo in Comune, pure. E poi il presidente della Pro loco e del circolo Anspi. Senza dimenticare le 5 suore che governano la casa di riposo. E il medico (che è il vicesindaco). E quasi tutti i negozianti... Siamo andati a Quargnento per celebrare il paese in al femminile, in vista dell'8 marzo. Cominciando da Paola Porzio, primo cittadino (anzi: prima cittadina) dalla scorsa primavera.

