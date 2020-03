Fondazione Cral: contributi per la tassa di iscrizione al master

ALESSANDRIA - Saranno dieci gli studenti che potranno usufruire del contributo in denaro che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha deciso di stanziare al fine di coprire parte della tassa di iscrizione al Master in Data Management e Coordinamento delle Sperimentazioni Cliniche.

L’innovativo percorso di alta formazione dedicato ai professionisti che si occupano di ricerca clinica, frutto della collaborazione tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda Ospedaliera di Alessandria, con il patrocinio del Gruppo Italiano Data Manager – Coordinatori di Ricerca Clinica, si svolge nell’ottica della valorizzazione della ricerca che ormai da tempo l’Ospedale sta portando avanti su diversi fronti ed è perfettamente in linea con l’iter verso il riconoscimento di Irccs (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). L’obiettivo è formare Coordinatori di Ricerca Clinica esperti in raccolta dati, analisi statistica e presentazione dei risultati delle sperimentazioni cliniche, offrendo loro una preparazione approfondita e mirata in uno specifico ambito della medicina: il centro di ricerca. Questo permetterà di dare risposte sempre più qualificate ai pazienti, nonché di favorire la mobilità sociale sul territorio.

Ai fini di potenziare ulteriormente il Master e di favorire la partecipazione da parte di studenti particolarmente meritevoli, la Fondazione Cral mette a disposizione 15mila euro, ovvero 1500 euro a studente, a fronte di una quota di iscrizione complessiva pari a 1850 euro. Il Master di I livello, a cui è possibile iscriversi fino al 31 marzo, avrà durata annuale e si svolgerà in parte presso le strutture del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica e in parte all’Azienda Ospedaliera.

Clicca qui per maggiori dettagli e aggiornamenti su come candidarsi per ottenere il contributo,