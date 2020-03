“La donna immaginata”. L’immagine della donna nelle vignette d'epoca

ALESSANDRIA - In occasione della Festa della Donna, farà tappa in città la mostra La donna immaginata. L’immagine della donna realizzata dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con la Consulta femminile regionale. L’allestimento della mostra è a cura della Società Operaia di Mutuo Soccorso del quartiere Cristo e della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso onlus. L’iniziativa gode del sostegno dell’Associazione Attività & Commercio di Corso Acqui, della Fondazione Banca Popolare di Novara, del Consorzio Mutue Società di Mutuo Soccorso e della Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo attraverso la Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso-onlus.

La mostra ripropone attraverso 180 vignette d’epoca, pubblicate sui giornali e riviste satiriche italiane e francesi tra il 1860 e il 1970, l’immagine della donna in tutte le sfaccettature classiche usate nella satira sul genere femminile. Scopo della mostra è quello di testimoniare l’evoluzione del costume e il cambiamento di ruoli e mentalità avvenuti nell’ultimo secolo.

La mostra sarà inaugurata domenica 8 marzo alle 11 e resterà aperta sino al 22 marzo, con ingresso libero tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 nella sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso “Cristo” in corso Acqui 156.