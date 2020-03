Il paziente affetto da coronavirus trasferito alle Molinette

TORTONA - Il tortonese di 65 anni ricoverato sabato scorso (29 febbraio) all'ospedale di Tortona, risultato affetto da coronavirus, nella notte è stato trasferito alle Molinette di Torino. L'uomo, che versa in condizioni serie, sarebbe sedato e intubato: i medici stanno seguendo le procedure previste in questi casi.

Il Pronto Soccorso dell'ospedale di Tortona è ancora chiuso, così come il Reparto di Terapia Intensiva.

Sarebbero una decina le persone sotto osservazione, si tratterebbe di chi è entrato direttamente in contatto con il 65enne. I sanitari starebbero valutando se sottoporre alcuni di loro al tampone. I famigliari del paziente, intanto, sono stati invitati a una sorta di quarantena volontaria.

Sarebbe al vaglio dell'Azienda ospedaliera anche la possibilità di trasferire in altri ospedali i pazienti ricoverati nel Reparto di Terapia Intensiva (per altri motivi non legati al coronavirus) prima del 29 febbraio.

Il sindaco di Tortona, Federico Chiodi, è in costante contatto con l'Asl Al e la Regione per monitorare la situazione. Al momento, per la città non ci sono variazioni relative allo stato d'emergenza rispetto alla scorsa settimana.