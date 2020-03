"Un po' di coraggio e facciamo la ztl"

ALESSANDRIA - Un lento ritorno alla normalità è anche… discutere d'altro. Ad esempio di mobilità, cosa che sta a cuore a molti alessandrini, a cominciare dai commercianti. Uno di loro, Andrea Soban, noto gelatiere con attività in via San Lorenzo e corso Borsalino, ha spiegato il suo pensiero.

Che parte da una considerazione: "Il mezzo e mezzo non va bene, l'incertezza neanche. Una strada come via San Lorenzo è ztl ma anche no. C'è solo confusione. Invece servirebbe coraggio da parte degli amministratori che, secondo me, dovrebbero essere impegnati per promuovere una zona a traffico limitato più marcata, predisponendo parcheggi periferici".

Dove? "Piazza Garibaldi deve essere liberata dal mercato, da trasferire ai giardini. Un multipiano all'Aci sarebbe realizzabile, ma solo provvisorio ammesso che non ci si voglia tenere per sempre una struttura così impattante".

Di certo, per Alessandria, servono "bus o tram elettrici che percorrono a ciclo continuo la circonvallazione su una corsia preferenziale".