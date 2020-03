Ufficiale: scuole chiuse tutta la settimana

ALESSANDRIA - AGGIORNAMENTO ORE 15.30 - Adesso è ufficiale: scuole chiuse in Piemonte per tutta la settimana. La richiesta sarà fatta dal presidente della Regione, Alberto Cirio, al Ministero nelle prossime ore. Per la precisione, si chiederà un "prolungamento della sospensione dell'attività didattica fino a sabato 7 marzo".

Studenti sui banchi da lunedì 9, dunque? Dovrebbe essere così, ma venerdì pomeriggio nuovo confronto a Torino tra il governatore e i sindaci.

---------------------------

Dietrofront. Con ogni probabilità - l'ufficialità dovrebbe arrivare nel corso del pomeriggio, al termine dell'incontro tra il presidente della Regione, Alberto Cirio, e i sindaci del territorio, attualmente in corso a Torino - le scuole in Piemonte riapriranno lunedì 9 marzo.

Una decisione presa di comune accordo con le istituzioni sanitarie, anche pensando ai tanti ragazzi che quotidianamente si spostano, ad esempio, tra la Lombardia e la nostra regione, in particolare verso le strutture dei Comuni confinanti. E Alessandria è uno di questi.