Amag: sportelli aperti ma ad accesso contingentato

PROVINCIA - Gli sportelli di Alessandria, Tortona e Acqui Terme del Gruppo Amag, per garantire alla clientela il regolare accesso ai servizi e un adeguato livello di sicurezza sanitaria a fronte dell’emergenza coronavirus, da oggi fino alla normalizzazione della situazione saranno regolarmente aperti, nei soliti orari, ma con accesso ‘contingentato’, in maniera da evitare code e attese a distanza ravvicinata. L’invito alla clientela è di rivolgersi fisicamente agli sportelli solo in caso di reale e urgente necessità.

Gli operatori sono contattabili anche tramite numero verde e email.

Chi volesse informazioni su luce e gas può chiamare numero verde 800959441 dalle 8 alle 12.15 e dalle 14 alle 16.45, per l'assistenza Acqua 800236211 dalle 8 alle 12.15 e dalle 14 alle 16.45,

Per ricevere informazione inoltre si possono usare le seguenti mail: