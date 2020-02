Upo pronta fare lezioni ed esami in rete

ALESSANDRIA - Anche l’Università del Piemonte Orientale attende il decreto del Presidente del Consiglio, in giornata, per decidere come organizzarsi per la prossima settimana: "In caso di prolungamento della sospensione della didattica - spiegano infatti dall'Upo - verranno attivate modalità in rete per lo svolgimento delle lezioni (da martedì) e modalità protette per lo svolgimento degli esami (con inizio in data da definirsi). Tutti gli aggiornamenti sul nostro sito www.uniupo.it e controllando la posta elettronica".