Gregucci e Martignago nella top 11

Due vittorie di fila, un balzo in avanti di tre posizioni: adesso i Grigi sono al 5° posto, il quarto è solo 2 punti sopra, il podio non è distante. Di questo salto il merito è, anche, della 'cura Gregucci' e di come la squadra la sta assimilando e interpretando. Anche per questo il tecnico si merita il posto di mister della Top 11 del girone A, in cui compare, alla voce 'trequartisti', Riccardo Martignago, anche se il ruolo in cui è stato schierato a Pontedera e, anche, sette giorni prima con il Lecco, è quello di seconda punta, nel 3-4-1-2, in cui sono altri compagni a giocare alle spalle della coppia d'attacco. Il gol, con grande opportunismo, e la prestazione complessiva legittimano, comunque, la collocazione tra i migliori.

Oggi pomeriggio la squadra riparte: anche se la gara casalinga con l'Arezzo del 1° marzo è stata rinviata, c'è la lavorare molto per preparare la lunga volata, in cui, dall'8 marzo, si giocherà di fatto ogni tre/quattro giorni. Allenamenti a porte chiuse, come impone l'ordinanza del Ministero della salute e della Presidenza della Regione, anche nelle specificazioni di ieri. Al Centro Michelin, in realtà, sono "porte chiuse" particolari: solo squadra, staff e addetti ai lavori, però, potranno varcare il cancelletto di accesso.