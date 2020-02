“Finché Social non ci separi” rimandato ad aprile

ALESSANDRIA - Finché Social non ci separi, lo spettacolo di Katia Follesa e Angelo Pisani previsto per venerdì 28 febbraio al Teatro Alessandrino di via Verdi è stato posticipato a domenica 5 aprile alle 17. I biglietti acquistati saranno validi per la nuova data.

Hai mai detto a tuo marito che non sopporti che la sera venga a letto con le calze antiscivolo? Sei mai riuscito a dire al tuo compagno che prima di baciarti al mattino dovrebbe lavarsi i denti? Sei in grado di dire alla tua lei che il lavandino serve per lavarsi e non come recipiente per i suoi trucchi? Il tuo lui sa che si possono fare due cose contemporaneamente? Se la risposta è no, ecco la vostra occasione!

Katia Follesa e Angelo Pisani, coppia sul palco ma soprattutto nella vita, hanno scelto di dirsi tutto, anche le cose meno belle, e per farlo si sono affidati all'ironia, che smorza i toni senza sminuire l'importanza di ciò che ci si dice. Tutto parte da una lista dei difetti. Katia scrive quelli di Angelo e lui fa altrettanto con quelli di lei. La lista viene subito mostrata al pubblico, che non solo assisterà per tutto lo spettacolo allo scambio comico tra i due a suon di difetti, ma sarà anche chiamato a dire la propria attraverso il meccanismo dei bigliettini anonimi e dei social. Come? In questo spettacolo qualcuno si aggirerà in mezzo al pubblico e i telefoni rimarranno accesi.

Lo spettacolo è un percorso comico a tappe nella convivenza tra l'uomo e la donna, per sottolineare che la bellezza sta appunto nella diversità dei due emisferi a confronto: quello maschile dove calcio, birra e sesso la fanno da padroni, e quello femminile con le sue infinite e incomprensibili, per lui, sfumature.

Allo scopo di evitare il diffondersi del coronavirus nel territorio regionale, i locali della multisala Kristalli e del Teatro alessandrino rimarranno chiusi fino a nuove comunicazioni. La proiezione del film L’età giovane dei Dardenne, prevista martedì 25 febbraio alle 21,15 al Cinema Kristalli per la programmazione del Circolo del Cinema Adelio Ferrero, è sospesa. Rinviato anche il concerto Utopia Band del 27 febbraio nell'ambito della rassegna 'Tanto di Kappello'.