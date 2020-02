“Adotta una scuola”: sinergia tra Lions, Comune e Politecnico

ALESSANDRIA - Paolo Motrassini e Luca Racciatti sono i due neo ingegneri, laureati al Politecnico di Torino, con tesi sulla vulnerabilità sismica della scuola Manzoni-De Amicis, vincitori di altrettante borse di studio messe a disposizione dal Lions Alessandria Host. Il presidente del Club, Marco Caramagna, li ha invitati in qualità di relatori per illustrare ai soci il lavoro svolto ed i risultati ottenuti. Alla serata erano presenti anche gli assessori comunali Silvia Straneo (Pubblica Istruzione) e Giovanni Barosini (Lavori Pubblici), che hanno ringraziato due giovani che “hanno a cuore la nostra città”.

Il service, denominato “Adotta una Scuola”, era nato da un’idea di Valentina Daffonchio, past presidente del Club, subito condivisa dal consiglio Lions che aveva stanziato due borse di studio da 1.000 euro ciascuna, dal Comune che aveva indicato la scuola Manzoni-De Amicis e dal Politecnico di Torino che aveva diffuso il bando presso gli studenti iscritti all’anno accademico 2017/2018.

Vincitori sono risultati, appunto, Paolo Motrassini, che si è laureato nel marzo scorso con la tesi dal titolo "Valutazione della sicurezza sismica in edifici storici. Il caso della scuola "E. De Amicis - A. Manzoni" in Alessandria, votazione 110 e lode e Luca Racciatti, laureatosi nel luglio scorso con la tesi dal titolo "Confronto tra metodi di stima della vulnerabilità sismica di edifici esistenti in muratura", votazione 107/110.