Magazzinieri, artigiani e Asl, le offerte di lavoro

Le persone in possesso di SPID possono candidarsi direttamente sul portale www.iolavoro.org Le persone non ancora in possesso di Spid possono candidarsi alle offerte di lavoro inviando il curriculum alla mail candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it specificando il codice dell'offerta. Le offerte di lavoro si rivolgono ad entrambi i sessi (D. Lgs 198/2006)



28837 - Barista per servizio in piscina Mansione: Preparazioni di caffetteria, bevande e somministrazione di cibo, servizio ai tavoli, riordino e pulizia del locale e dei prodotti/ strumenti utilizzati nel servizio al pubblico. Zona Alessandria. Necessaria minima esperienza e disponibilità a lavorare su turni. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

28835 - Addetta alle pulizie - part time Azienda con comprovata esperienza nel settore ricerca n. 1 addetta al servizio di pulizia part-time. La candidata ideale è parzialmente occupata e ricerca un'altra occupazione a completamento delle ore disponibili. Zona Alessandria. Mansione: Pulizie industriali e civili. Requisiti: Flessibilità oraria, automunita

28832 - Apprendista installatore e manutentore impianti fotovoltaici Impresa di impiantistica elettrica e manutenzione parchi fotovoltaici ricerca tirocinanti installatori e manutentori di impianti fotovoltaici. Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere manutenzioni elettriche, pulizia cabine elettriche, lavaggio pannelli, manutenzioni meccaniche su strutture di fissaggio dei pannelli, realizzazione di impianti elettrici e piccoli lavori edili correlati. Requisiti: età richiesta da 18 a 29 anni, gradite conoscenze tecniche, non è richiesta esperienza nella mansione, ma interesse e manualità, dinamicità. Requisito obbligatorio: possesso di patente B.Tipo di inserimento: tirocinio retribuito. Sede di lavoro: trasferte giornaliere in Piemonte e settimanali in Italia

28826 - Pasticciere artigianale Mansioni: azienda di pasticceria cerca risorsa esperta ed autonoma nella preparazione, cottura e decorazione di diverse tipologie di dolci, quali torte, paste, mignon, lievitati, prodotti per la prima colazione e biscotteria. In alternativa si accettano candidati appassionati del settore per : Preparazione di impasti, basi e creme, cottura, farcitura e decorazione; Monitorare la disponibilità di materie prime (scorte merce, scadenze, igienizzazione, uso strumenti di lavoro) per affiancamento e crescita.

Requisiti: esperienza o passione per il settore, indispensabile patente B con disponibilità auto propria, dinamicità e precisione. Ordine e pulizia. Sede di lavoro: Alessandria periferia.

Contratto di inserimento: da valutare durante il colloquio in azienda. Full time.

28780 - Addetto alla manutenzione di aree verdi Mansioni:la persona si occuperà della sistemazione e manutenzione di aree verdi con utilizzo di specifica attrezzatura. Requisiti: buona manualità nell'utilizzo di decespugliatore, tosaerba e soffiatore, patente B, disponibilità a spostarsi sul territorio. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro stagionale o intermittente con orario di lavoro full time. Sede di lavoro: Alessandria e provincia.

28779 - Addetto/a alle pulizie negli uffici Mansioni: la persone si occuperà di pulizie di uffici e scale. Requisiti: non è necessaria esperienza nella mansione, disponibilità a spostarsi sul territorio, patente B, giovani fino ai 24 anni di età e adulti over 55 anni. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro intermittente con orario variabile. Sede di lavoro: Alessandria e provincia.

28714 - Apprendista elettricista Mansione:Costruzione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici.La risorsa sarà affiancata al titolare per tutta la durata dell'apprendistato.

CCNL: Metalmeccanici artigiani - apprendista di 5° livello

ORARI: 08:30 -12:30 / 14:00 - 18:00

SFORZO: Medio

Gli spostamenti verso i clienti vengono sempre effettuati con il titolare.

Necessario mezzo proprio solo per raggiungere il posto di lavoro.

Requisiti: Persona volenterosa di imparare, attenzione e precisione, capacità di adattamento al lavoro richiesto. Età massima 30 anni.

28713 - Apprendista idraulico Mansione: Costruzione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici (aria ed acqua).La risorsa sarà affiancata al titolare per tutta la durata dell'apprendistato.CCNL: Metalmeccanici artigiani - apprendista di 5° livello

ORARI: 08:30 -12:30 / 14:00 - 18:00

SFORZO: Medio

Gli spostamenti verso i clienti vengono sempre effettuati con il titolare.

Necessario mezzo proprio solo per raggiungere il posto di lavoro.

Requisiti

Persona volenterosa di imparare, attenzione e precisione, capacità di adattamento al lavoro richiesto. Età massima 30 anni.

28613 - Addetto manutenzione macchinari di magazzino Mansioni: la persona si occuperà di manutenzione generica dell'attrezzatura di magazzino (carelli/muletti e macchinari vari). Requisiti:minima esperienza nella manutenzione generica in ambito meccanico e buona manualità.

Italia: Provincia di Alessandria

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

28612 - Carrellista di magazzino Mansione: la persona si occuperà di movimentazione merci con utilizzo di carrelli. Requisiti: gradita esperienza nella mansione, capacità di lavorare in squadra, requisito preferenziale patentino per muletto.

Italia: Provincia di Alessandria

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

DA 6 MESI A UN ANNO (Requisito Obbligatorio)

28609 - Addetto/a confezionamento e imballaggio Mansione: la persona si occuperà di confezionamento e imballaggio merci con utilizzo di nastratrice e altra attrezzatura specifica.

Requisiti: si richiede minima esperienza nella mansione, capacità di lavorare in squadra, velocità nell'esecuzione

Italia: Provincia di Alessandria

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

DA 0 A 6 MESI (Requisito Obbligatorio)

28550 - Distributore di magazzino - addetto packing Mansioni: addetti al picking di magazzino ossia prelievo, smistamento e ripartizione di merce da una sede di carico all’altra (fuori Alessandria) per distribuirla e disporla a scaffale presso l’unità commerciale di vendita.

Requisiti: OBBLIGATORIA PATENTE B ed AUTO PROPRIA per spostarsi attraverso diverse sedi regionali, disponibilità a lavoro molto dinamico con orario alternato: 6.00/12.00 o 21.00/01.00, in squadra. Buone doti relazionali, buona conoscenza lingua italiana.

(Non saranno considerate le candidature non rispondenti ai requisiti). Sede di lavoro: Alessandria e trasferte in ambito regionale. Contratto di inserimento: tempo determinato – part time

28532 – Idraulico Mansioni: idraulico esperto in impianti idro sanitari, posa tubazioni e installazione rubinetteria, impianti gas ed altre attività correlate al settore. Requisiti: autonomia nelle mansioni, disponibilità a trasferte in regioni limitrofe, capacità di lavorare in piccolo gruppo, buona conoscenza lingua italiana, PATENTE B OBBLIGATORIA ED AUTOMUNITI. Sede di lavoro: ALESSANDRIA, MILANO O ZONE LIMITROFE. Tipologia di inserimento: TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO (DA VALUTARE a colloquio)

28530 - Aiutante idraulico Mansioni: la persona si occuperà di supportare le squadre di lavoro nell'installazione, manutenzione e messa in opera di impianti idraulici, riscaldamento, condizionamento...Requisiti: preferibile qualifica professionale in ambito tecnico, obbligatoria patente B per la guida dei furgoni, disponibilità agli spostamenti sul territorio. Tipologia di inserimento: da valutare a seconda del grado di esperienza (tirocinio, apprendistato, contratto di lavoro a tempo determinato), orario di lavoro full time. Sede di lavoro: Alessandria e provincia.

28527 - Addetto/a alle pulizie negli uffici Mansioni: la persona si occuperà di pulizie (interni, bagni, vetrate) di uffici ubicati in Alessandria e provincia. Requisiti: preferibile esperienza pregressa, patente B con esperienza nella guida del furgone. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato part time della durata di 4 mesi, con orario variabile. Sede di lavoro: Alessandria e provincia.

28316 - Saldatore di metalli speciali e leghe La risorsa si occuperà di svolgere la mansione di saldatore a filo continuo e supporto nelle altre lavorazioni di carpenteria metallica. Sede di lavoro: Oviglio(Al). Tipologia di inserimento: inizialmente contratto a tempo determinato con la prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato con orario full-time dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18. Mansione: Saldatore con utilizzo di saldatrici, carroponti, frese, trapani.Requisiti: Preferibile esperienza nell’ambito della carpenteria metallica con utilizzo di saldatrici, carroponti, frese e trapani, patente B.

28288 - Addetto/a alle pratiche automobilistiche Mansioni: la persona si occuperà di accoglienza clienti, registrazione pratiche, rilascio di documentazione, mansioni di segreteria generale. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni, predisposizione all'apprendimento e all'aggiornamento, ottime doti relazionali, precisione e riservatezza, diploma di scuola media superiore, buone competenze informatiche, pat. B. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio di 6 mesi con possibilità di assunzione con contratto di apprendistato.

28257 - Banconiere di tavola calda Mansioni: preparazione e somministrazione cibi da asporto con utilizzo di friggitrice e piastra, farcitura panini e cottura di altri piatti semplici, servizio bevande al banco. Requisiti: preferibile qualifica alberghiera, ETA' MASSIMA 29 ANNI, buon utilizzo delle attrezzature indicate o passione per la cucina. Ottime doti relazionali, capacità di lavorare in piccolo gruppo. Sede di lavoro: Alessandria centro- orario part time alternato (mattina o sera). Tipologia di inserimento: iniziale tirocinio part time retribuito, segue un possibile inserimento in apprendistato per cui l'età massima è 29 anni.

28239 - Operaio agricolo La risorsa ideale si occuperà di supportare nelle quotidiane attività di gestione delle vigne per un'azienda vitivinicola specializzata nella produzione di vini naturali. Orari: 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00. Contratto di inserimento: Iniziale inserimento a tempo determinato. Mansione: Spollonatura, palizzatura, varie attività manuali di supporto. Requisiti: Attitudine al lavoro che richiede intenso sforzo fisico, interesse per il settore agricolo vitivinicolo, volontà di imparare. Luogo di lavoro: Gamalero (AL)

27822 - Parrucchiere per signora La risorsa ha esperienza ed è autonoma nello svolgimento della mansione di parrucchiera/e completa per signora. Zona Alessandria.

Inserimento in sostituzione maternità convertibile ad indeterminato. Mansione: Pieghe (mosse e lisce), effetti luce, colore. Requisiti: Qualifica da parrucchiere e/o esperienza pregressa nella mansione, capacità di relazionarsi con i clienti.

27409 - Tecnico dei sistemi di sicurezza Installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza. Mansione: Installazione e collegamento apparati elettronici, prove di configurazione, collaudi, sostituzione parti danneggiate, assistenza tecnica generale.

Requisiti:Titolo di studio inerente l'ambito elettronico-elettrotecnico, informatico, telecomunicazioni. Preferibile esperienza pregressa.

Luogo di lavoro: Alessandria (AL). Tipo di Contratto offerto: APPRENDISTATO

27249 – Barista L'azienda ricerca un/una barista per stagione estiva. Necessaria minima esperienza e disponibilità a lavorare su due turni (mattina o pomeriggio) e nei fine settimana. Mansione:Preparazioni di caffetteria, bevande e somministrazione di cibo, servizio ai tavoli, riordino e pulizia del locale e dei prodotti/ strumenti utilizzati nel servizio al pubblico. Luogo di lavoro:Borgoratto Alessandrino (AL)

Tipo di Contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

26841 - Caricatore di distributori automatici Mansioni: azienda di distribuzione bevande cerca addetti gestione rifornimento merci: pulizia e riordino macchine distributrici di prodotti presso clienti del territorio. Requisiti: ottima conoscenza lingua italiana, ottimo uso smartphone, patente b, disponibilità a muoversi sul territorio con mezzo aziendale, dinamicità e prestanza fisica. Sede di lavoro: Alessandria e zone limitrofe. Contratto di inserimento: tempo determinato. Full time

26404 - Tirocinante sostituzione vetri e cristalli per automezzi Mansioni: la persona sarà formata nell'installazione e riparazione di vetri e cristalli per automezzi in officina e presso i clienti. Requisiti: età massima 29 anni, qualifica professionale o diploma in ambito meccanico, patente B, buona manualità, buone competenze informatiche. Tipologia di inserimento: tirocinio retribuito di 6 mesi con orario di lavoro full time dal lunedì al sabato, finalizzato all'inserimento con contratto di apprendistato. Sede di lavoro: Alessandria

27242 - Tornitore di metalli Azienda nel campo della meccanica industriale di precisione ricerca un giovane operaio da formare ed inserire in organico. Il profilo ideale proviene da una formazione di perito meccanico. Inserimento iniziale con tirocinio finalizzato all'apprendistato. Lavoro in zona Masio

27142 - Addetto alla logistica di magazzino Descrizione: Azienda in zona Alessandria ricerca addetti al facchinaggio/ magazzino da inserire stabilmente in organico dopo iniziale contratto a tempo determinato. Mansione: La risorsa svolgerà la mansione di magazziniere/ facchino. Requisiti: Conoscenza informatica di base, idoneità alla movimentazione di carichi, preferibile qualifica per utilizzo del muletto.

27141 - Addetto alle pulizie di interni Descrizione: Addetti al servizio di pulizia civile, industriale e sanificazione ricerca addetti da inserire stabilmente in organico dopo iniziale contratto a tempo determinato. Flessibilità nella disponibilità oraria ma preferibilmente full time. Necessario mezzo proprio per raggiungere i luoghi di lavoro. Zona Alessandria Mansioni: la risorsa si occuperà delle attività di pulizia civili e industriali (uffici e stabilimenti) con o senza utilizzo di macchine lavasciuga (a spinta o uomo a bordo)Requisiti: Automunito

21722 - Manovale serramentista Mansioni: la persona si occuperà di montaggio e installazione serramenti. Requisiti: necessaria minima esperienza nella mansione o nel settore dell'edilizia, in alternativa disponibilità ad effettuare tirocinio presso l'azienda. Si richiede patente B. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi, con orario di lavoro full time e/o part time. Sede di lavoro: Alessandria e provincia in base all'ubicazione dei lavori, spostamenti con mezzo aziendale (furgone).

14476 - Apprendista installatore e manutentore impianti fotovoltaici Impresa di impiantistica elettrica e manutenzione parchi fotovoltaici ricerca tirocinanti installatori e manutentori di impianti fotovoltaici

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere manutenzioni elettriche, pulizia cabine elettriche, lavaggio pannelli, manutenzioni meccaniche su strutture di fissaggio dei pannelli, realizzazione di impianti elettrici e piccoli lavori edili correlati

Requisiti: età richiesta da 18 a 29 anni, gradite conoscenze tecniche, non è richiesta esperienza nella mansione, ma interesse e manualità, dinamicità. Requisito obbligatorio: possesso di patente B

tipo di inserimento: tirocinio retribuito

Sede di lavoro: trasferte giornaliere in Piemonte e settimanali in Italia

Offerte Riservate agli/alle iscritti/e alle liste L. 68/99 nella Provincia di Alessandria

AVVISO

Lunedì 13/06/2022 si apriranno le candidature per n° 3 avvisi di ASL Alessandria:

n° 1 Operatore Tecnico Edile,

n° 1 Operatore Tecnico di Magazzino

n°2 Operatori Tecnici Automezzi

Le candidature potranno avvenire solo sui Forms dedicati agli avvisi, reperibili sul sito di APL www.agenziapiemontelavoro.it in sezione Collocamento Mirato L.68/99- Chiamata sui presenti per gli avviamenti negli Enti Pubblici.

Sarà possibile candidarsi fino alle 23.59 del 27/06/2022