“Voci nel silenzio”, indagini in tempo di pandemia

ALESSANDRIA - Con il suo nuovo romanzo, torna a Cultura e Sviluppo Bruno Morchio, lo scrittore, psicologo e psicoterapeuta, autore di altri undici libri che hanno per protagonista l’investigatore privato Bacci Pagano. Martedì 15 dicembre alle 18, in diretta streaming sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube, parlerà di Voci del silenzio, appena pubblicato da Garzanti, con Maria Grazia Caldirola, psicologa e psicoterapeuta, e Raffaella Romagnolo, insegnante e scrittrice.

Nell’aprile del 2020, nel pieno della quarantena decretata dal governo per Covid-19, l’investigatore privato Bacci Pagano riceve una telefonata che lo farà ripiombare negli anni più bui della sua esistenza: quelli trascorsi in carcere a seguito di un’ingiusta condanna per terrorismo. A cercarlo è la figlia di un ex-brigatista, Beppe Bortoli, che l’investigatore genovese aveva scagionato vent’anni prima da un’accusa di omicidio. La ragazza gli fa pervenire in busta chiusa una lettera del padre, appena deceduto a causa della pandemia, il cui contenuto è sconosciuto anche a lei stessa.

In Voci nel silenzio, Bruno Morchio racconta l’incarico svolto da Pagano nel 1998 per discolpare Bortoli e la nuova, improbabile indagine, condotta senza uscire di casa (o quasi), usando il telefono e qualche sorprendente videochiamata via Skype.