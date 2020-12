ALESSANDRIA - In memoria del pompiere-attore Marco Triches la compagnia di cui faceva parte, Gli Illegali, ha ideato un concorso fotografico la cui partecipazione è libera. Il Premio Marco Triches ha tema 'lo spirito del teatro': "E' quello che ha sempre avuto Marco e che ha praticato anche attraverso una delle altre sue passioni: la fotografia. Questo concorso vuole premiare le fotografie che più riescono a evocare lo spirito del teatro nell'accezione più ampia del termine, con una particolare attenzione allo svelare dei rapporti umani e di amicizia e all'ampio spettro di emozioni che la pratica teatrale riesce a innescare".

DESTINATARI

Il concorso fotografico si rivolge a tutte e a tutti: appassionate e appassionati di fotografia, amanti del teatro, amatori e professionisti, a tutte e tutti coloro che attraverso la fotografia hanno fermato attimi di vita durante la pratica teatrale.

COME PARTECIPARE

La partecipazione al concorso "Lo spirito del teatro. Premio Marco Triches" è gratuita. Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di 3 (tre) fotografie.

L'invio delle immagini potrà avvenire esclusivamente in formato elettronico inviando le immagini, insieme alla scheda di iscrizione allegata al bando, via mail a: info@illegali.it, oppure via messenger alla pagina Facebook Gli Illegali.

Il concorso si svolgerà fino al 28 febbraio 2021, termine ultimo per l'invio delle fotografie. Per la data di scadenza farà fede la data di invio della mail o di invio tramite messenger.

REGOLAMENTO

I file digitali dovranno essere inviati in formato JPG e non superare i 3 Megabyte (non conta la risoluzione in pixel). Tali file saranno utilizzati esclusivamente per la valutazione delle immagini da parte della giuria. L'organizzazione del concorso si riserva di richiedere agli autori una versione dell'immagine a una risoluzione e qualità migliori, in caso si renda necessaria la stampa del file.

Sono ammesse le fotografie a colori e in bianco e nero.

Sono ammesse fotografie postprodotte, tuttavia non possono partecipare al concorso le immagini realizzate esclusivamente con programmi di computer grafica e modellazione 3d.

I file dovranno essere denominati con: cognome e nome dell'autore - titolo dell'opera.

Non sono ammesse firme, filigrane o contrassegni visibili sulle fotografie.

Tutti i diritti relativi alle immagini presentate rimangono di proprietà degli autori.

L'organizzazione del concorso si riserva il diritto di riprodurre tali immagini per i soli scopi promozionali del concorso stesso o per iniziative collegate, in qualsiasi forma e luogo, anche su internet, con l'unico onere di citare ogni volta il nome dell'autore.





PREMI E MOSTRA

Una giuria composta da componenti della compagnia Gli Illegali selezionerà le migliori foto in cui più sarà evidente lo spirito del teatro entro il 15 aprile 2021. Le foto finaliste saranno stampate a carico della compagnia ed esposte in una mostra fotografica che si svolgerà, compatibilmente con le indicazioni per il contenimento dell'epidemia da Covid19, nel mese di maggio 2021, presso il Chiostro di Santa Maria di Castello, Piazza Santa Maria di Castello 14, 15121 Alessandria.

La fotografia vincitrice riceverà un premio di 300 euro e verrà stampata in formato cartolina in 100 copie e distribuita il giorno dell'inaugurazione della mostra.

Se non sarà possibile l'organizzazione dell'evento in presenza, verrà organizzata una mostra virtuale sui canali social della compagnia (pagina Facebook e Instagram, sito www.illegali.it).