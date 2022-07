Di Masi: "Nessuna condizione e chiedo nulla per me"

ALESSANDRIA - "Passo le giornate a seguire le trattative per la cessione dell'Alessandria. Ci tengo a puntualizzare che il sottoscritto non ha messo mai alcuna condizione".

Luca Di Masi interviene dopo quasi un mese dalla seconda conferenza stampa, per sottolineare che "il sottoscritto mai ha chiesto, e mai chiederà, un solo euro per sé. Anzi, l'impegno mio, e del legale che ha l'incarico di ricevere le offerte (l'avvocato Federico Restano dello stadio Weigmann, ndr) è di trovare persone serie a cui affidare l'Alessandria".

Dunque nessuna richiesta, di alcun tipo. "Figuriamoci se pongo condizioni legate a singoli. A me interessa consegnare la società a un gruppo che possa garantire la continuità dei Grigi. Non solo io, ma le persone che sono con me, sono impegnate per questo obiettivo che, lo ribadisco, non ha freni legati a singoli, a conferme, a richieste personali. Nessuno è un ostacolo, anzi: questo ci tengo che sia chiaro a tutti".

Sullo status delle trattative, però, Di Masi non dice di più. E neppure sull'inizio della preparazione. "Aspetto solo la chiamata del legale per annunciarmi che l'operazione è andata a buon fine. Questo mi interessa in maniera esclusiva".