Nord aperta, ancora 1500 biglietti per la Juve Women

Via libera anche per la vendita dei biglietti in curva Nord per la gara di andata dei sedicesimi di finale di Champions Women, tra Juventus e Barcellona.

Negli altri settori tagliandi esauriti: pochi minuti fa è arrivato il parere favorevole anche per quelli in curva. Ancora 1500 posti a disposizione: accesso gratuito, ma il documento di ingresso va scaricato da ticketone.

Le due squadre arriveranno domani in Alessandria. Al pomeriggio rifinitura, dalle 17 le bianconere, dalle 19 le blaugrana.

Mercoledì fischio d'inizio alle 20.30. Ci sarà sold out e Stefano Braghin (intervista su Il Piccolo in edicola domani) conta molto sull'effetto Mocca.