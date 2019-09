Casale in bianco: resta il problema del gol

CASALE - Prima partita casalinga per il Casale e stessi problemi emersi in questa primissima parte di stagione: il risultato è 0-0 contro la Lavagnese, al termine di una gara avara di emozioni.

Da segnalare che i nerostellati guidati da mister Buglio restano ancora una volta in inferiorità numerica e giocano tutta la seconda frazione di gioco con l’uomo in meno.

Nel primo tempo il possesso palla è a favore dei padroni di casa e anche i tiri dalla bandierina sono per il Casale che spinge ma non riesce a trovare la via del gol: al 25’ tiro piazzato di Miello per il colpo di testa di capitan Cintoi che termina però sul fondo.

Cala poi il ritmo attorno alla mezz’ora, nessuna azione pericolosa da parte delle due compagini.

Nella ripresa i nerostellati restano ancora una volta in inferiorità numerica: come domenica scorsa un giocatore del Casale viene espulso per somma di ammonizioni, Bianco viene infatti allontanato dal terreno di gioco. Poche le emozioni nel secondo tempo: al 37’ ci prova Coccolo che spara però alto da una posizione ottimale. Il Casale, ancora una volta, deve accontentarsi, ma così non va.

Casale 0

Lavagnese 0

Casale: Rovei, Bianco, Fabbri, Vecchierelli (42’st Mullici), Cintoi, Villanova, Coccolo (47’st Lamesta), Poesio, Cappai, Buglio (42’st Brugni), Miello (5’st Pinto). A disp. Tarlev, Bytyci, Provera, Mazzucco, Lanza. All. Buglio.

Lavagnese: Nassano, Casagrande, Oneto L., Avellino, Bagnato, Di Lisi, Basso S., Basso G., El Hadi, Oneto E., Romanengo. A disp. Migliorati, Bacigalupo, Lamonica, Queiriolo, Biancato, Alluci, Di Pietro, Perasso, Righetti. All. Nucera