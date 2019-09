Un derby in più: con il Novara in Coppa Italia

Quattro fuori dal gruppo per questa stagione. Tre hanno lasciato l'Alessandria: Panizzi passato al Siena, Talamo e ora anche Rocco (come anticipato a Il Piccolo il ds Fabio Artico), che hanno risolto il contratto. Resta ancora Agostinone, che nelle ultime ore di mercato non ha accettato un paio di soluzioni, sempre in C: continua ad allenarsi alla Michelin, ma anche per lui l'unica soluzione possibile è quella della rescissione.

La stagione, intanto, si infittisce di impegni. L'Alessandria è una delle 29 formazioni di serie C che ha partecipato alla prima fase della Coppa Italia di A e C: ora entra in scena in quella di categoria, insieme alle promosse della prima fase. In tutto 40, per ridurre il gruppo a 32, per i sedicesimi di finale, 16 squadre disputeranno un preturno il 9 ottobre. Fra queste anche i Grigi, sorteggiati contro il Novara, derby che si disputerà (orario ancora da stabilire) al 'Piola' di viale Kennedy.

La vincente il 6 novembre affronterà, in trasferta, la Pro Vercelli. In entrambi i casi, come anche negli ottavi (27 novembre) e nei quarti (11 dicembre) sarà partita secca, con eventuali supplementari e rigori.

Dalle semifinali andata e ritorno, 29 gennaio e 12 febbraio. La finale in due atti, 11 marzo e 15 aprile.

L'Alessandria ha conquistato il trofeo due anni fa, il 25 aprile 2018.

Domani, vigilia della sfida con il Renate, ultimo giorno per abbonarsi: allo stadio, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. Oltre che on line e nei punti della rete Vivaticket.