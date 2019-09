Biglietti gratis al Moccagatta per la Juventus Women

Fra sette giorni, mercoledì 11 alle 20.30, il Moccagatta diventerà teatro della Champions femminile.

Per l’andata dei sedicesimi di finale, tra Juventus Women e Barcellona, un regalo a tutti gli appassionati e a chi vuole assistere ad una sfida con molte giocatrici delle due nazionali: come già all’Allianz Stadium, in occasione di Juve - Fiorentina, pochi mesi fa, la società bianconera ha deciso che l’ingresso sarà gratuito.

‘Prevendita’ al via da oggi, mercoledì, collegandosi al sito ticketone: si può scaricare il tagliando omaggio, fino a esaurimento posti.