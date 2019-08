'Eusepi ha fatto bene. Noi dobbiamo vivere di emozioni'

"Ha fatto bene Eusepi ad arrampicarsi sulla rete dopo il gol. Lo deve fare sempre, tutti lo dobbiamo fare.Noi dobbiamo vivere di emozioni, sempre, e con noi i tifosi. Avrebbe dovuto evitare la seconda ammonizione, ma la prima no".

Alla 'Festa Grigia', a Oviglio, Cristiano Scazzola dà voce al pensiero di tutti i tifosi. "A Reggio Emilia, allo spareggio con il Prato, io ho fatto 50 metri di corsa dopo il gol". Una serata speciale, di cori, di abbracci, di emozioni, di aneddoti, di progetti e sogni. Orgoglio Grigio ha organizzato benissimo, sul palco capitan Gazzi, Arrighini, Valentini e Chiarello. Poi il ds Fabio Artico (protagonista anche di un quadro realizzato con il vino), Scazzola, Martini e Servili. E la dirigenza, Luca Borio, Federico Vaio e il presidente Luca Di Masi. "Con piacere metto a disposizione di persone come Artico e Scazzola giocatori importanti".

Ne arriveranno ancora due: Gilli e un centrale esperto. Meno chance per Alcibiade, qualcuno in più per Ligi, ma c'è una terza opzione da definire nelle prossime ore.