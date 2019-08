Eusepi e Sciacca, stop per un turno

Come prevedibile, lo stop per Umberto Eusepi e Giacomo Sciacca, espulsi domenica contro il Gozzano, sarà di un solo turno. “Somma di ammonizioni” come risulta nella motivazione del giudice sportivo, tutti e due per “condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario”. L’esultanza dell’attaccante è considerata, infatti, non corretta dalla regola 12, che il signor Fiero ha applicato alla lettera, facendo arrabbiare i tifosi che proprio per quella scalata si sono emozionati. “Non accadeva da tempo: troppo bello”. Una squalifica che obbliga Scazzola a ripensare l’attacco per la gara a Carrara, domenica alle 15.

Per questa trasferta Orgoglio Grigio organizza un pullman, ritrovo alle 10.45 e partenza alle 11 da piazza Perosi. Il costo è 25 euro, 20 per Under 18 e Over 65. Prenotazioni al 3389065045 e nei negozi L’Amico Fruttaio e Corner. Servono 40 adesioni entro giovedì sera, possibilità di aderire anche alla ‘Festa Grigia’, domani sera, alla Pro loco di Oviglio.