'L'avevamo ribaltata, nonostante errori nostri sui gol del Gozzano'

L'Alessandria dalle due facce. Quella, dimessa, del primo tempo. Il primo a non approvarla è Cristiano Scazzola. "La condizione magari non è ancora al 100 per cento, soprattutto per gli ultimi arrivati, ma dobbiamo essere più cattivi sulle seconde palle, più brillanti Abbiamo fatto tutto, certo, ma non con l'intensità che dobbiamo mettere sempre. Dobbiamo attaccare più alti, non lo abbiamo fatto". E le occasioni sono state poche, a parte le due di Eusepi intorno al quarto d'ora e un accenno, timido, di reazione nel primo tempo.

Meglio la squadra della ripresa, a parte l'avvio. "L'abbiamo ribaltata, con merito, anche colpendo due pali. Le due espulsioni ci hanno complicato la vita, anche perché il Gozzano ha pareggiato quasi subito. Potevamo portarla a casa senza quei due rossi".

Resta la sensazione di una partita giocata a metà: questione di condizione o di uomini? "Dobbiamo analizzare bene, ma le gambe del primo tempo non erano quelle che poi ho visto nel secondo e che dovrebbero essere per tutta la gara. Sicuramente una velocità diversa di pensiero e di esecuzione".

Non è solo una questione di approccio mentale. "I primi venti giorni di campionato sono difficili per tutti, ancora in rodaggio, ma rispetto ai test che abbiamo disputato, insisto, mi aspettavo, soprattutto nella prima frazione, una intensità diversa, che dobbiamo avere, in casa e fuori. Le occasioni - sottolinea Scazzola - le abbiamo create, vorrei ricordare anche i due pali, di Arrighini e Chiarello. Abbiamo preso i due gol su altrettante ingenuità. Due reti per errori nostri. Dobbiamo fare molto di più e abbiamo i mezzi per farlo".

Positivo l'innesto di Arrighini, un palo e l'assist per il pareggio. "Andrea è appena arrivato per essere al 100 per cento avrà bisogno di una decina di giorni. Per noi è un innesto molto importante. Anche Eusepi ha ancora bisogno di lavorare per essere al top: ha trovato il gol, ma dieci giorni serviranno anche a lui per crescere". Saltando, però, la gara di Carrara, perché sarà squalificato.

I gol 'regalati' e la fase difensiva da rivedere. "Serve una analisi accurata: sono stati errori individuali, su cui lavorare. In partite come questa bisognerebbe evitare di prendere gol. Ci siamo complicati la vita, ma i segnali del secondo tempo e il lavoro che aggiungeremo mi fanno dire che già la prossima settimana staremo sicuramente meglio".

Le quattro ammonizioni e i due rossi? "Non voglio giudicare, quella a Sciacca mi è sembrata un po' esagerata. Una gara raddrizzata, in cui abbiamo avuto la possibilità del 3-1, è cambiata in un minuto. Per episodi, che dobbiamo essere bravi a portare dalla nostra parte"