Quattro in uscita. E Casarini in arrivo

L’Alessandria ha comunicato i numeri di maglia della stagione. Nell'elenco non ci sono Agostinone, Panizzi, Rocco e Talamo, che non fanno parte della rosa e sono in uscita.

I numeri sono: 1 Valentini, 2 Ponzio, 3 Sciacca, 4 Chiarello, 5 Dossena, 7 Akammadu, 8 Castellano, 9 Eusepi, 11 Sartore, 12 Marietta, 13 Gerace, 14 Gazzi, 15 Gjura 17 Pandolfi, 18 Cleur, 19 Prestia, 20 Cambiaso, 21 Celia, 22 Crisanto, 24 Suljic, 25 M’hamsi, 28 Filip, 30 Arrighini.

Mancano ancora i tre inensti di cui ha parlato anche Cristiano Scazzola. Fra questi il primo ad arrivare sarà il centrocampista. «Un uomo di rottura, con buoni piedi, con un bagaglio accumulato nelle categorie superiori», la descrizione del presidente Luca Di Masi nell’intervista a Il Piccolo di venerdì.

Identikit di Federico Casarini, classe 1989, che nella sua lunga carriera per la prima volta gioca in C. Emiliano di Carpi, vanta 78 presenze in A tra Bologna e Cagliari, e un gol, e 183 in B, e 7 reti, tra Lanciano, ancora Bologna, tre anni al Novara, di cui è stato anche capitano, e, l’anno scorso, Ascoli. Rientrato al Novara, aveva proposte di B, ma l’Alessandria pare averla spuntata. La firma è attesa per lunedì.