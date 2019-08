A Carrara il 1° settembre, alle 15

La prima trasferta dell'Alessandria sarà il 1° settembre. A Carrara si giocherà alle 15: la Lega Pro ha appena comunicato la programmazione della seconda giornata, contro i marmiferi, che saranno, invece, protagonisti del primo anticipo del girone, sabato 24, alle 20.45.

Aperta la prevendita per la gara di esordio con il Gozzano, domenica alle 17.30: on line, in tutti i punti della rete Vivaticket, allo stadio sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, domenica dalle 15.30 alla fine del primo tempo.