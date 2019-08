Si sblocca anche Eusepi. Con il Canelli finisce 7-0

Si sblocca anche Umberto Eusepi e fa doppietta, come Riccardo Chiarello.

Con il Canelli 7-0 nell’ultimo test prima dell’inizio del campionato, sotto gli occhi di David Sassarini, tecnico del Gozzano, che alla Pinetina ha affrontato l’Inter, 2-0 per i nerazzurri.

Scazzola schiera il 3-4-2-1, che dovrebbe essere il modulo anche per il campionato, in difesa Gjura, Prestia e Dossena, Sciacca e Celia i due esterni, Suljic e Castellano i centrali, Chiarello e Sartore alle spalle di Eusepi.

Nel primo tempo, però, dopo 15’ entra Akammadu al posto di Sartore, poi di nuovo utilizzato nella ripresa.

Al 19’ Grigi in vantaggio, sul taglio da destra di Suljic la deviazione di Eusepi.

Molto propositivo Celia, che va sul fondo e mette cross millimetrici in area. Come al 28’, per Akammadu che, sul secondo palo, schiaccia di testa per il 2-0.

Alla mezzora la conclusione da fuori di Suljic deviata in angolo. Terza rete al 38’, ancora da un taglio di Celia da sinistra, Sciaccia gira di testa alle spalle del portiere.

A inizio ripresa torna in campo Sartore e al 2’, sugli sviluppi di un angolo, il brasiliano va al tiro, come nell’azione del gol a Gavi, in mischia il tocco di Eusepi per il 4-0.

Scazzola mescola un po’ gli uomini con l’ingresso di Cambiaso (per Dossena), che gioca da esterno alto a destra, abbassando Sciacca, e Gjura si sposta a sinistra. Al 19’ parato il colpo di testa di Dossena.

Al 27’ il primo gol in grigio di Pandolfi, di testa, su angolo di Suljic (5-0). Un minuto dopo intervento da rigore sul giovane attaccante, dal dischetto Chiarello trasforma. Al 35’ è suo anche il 7-0, diagonale dal limite.

Al 38’ il portiere nega il gol a Gerace, entrato a metà tempo al posto di Castellano.

Non utilizzati Gazzi, Agostinone, Cleur (tutti e tre al campo), Panizzi, Rocco Talamo e Coralli. Nella ripresa debutto di Crisanto tra i pali