"C'è equilibrio, la differenza la fanno fame e voglia di vincere"

Il Gozzano è dietro l'angolo. L'Alessandria ci arriva dopo quelle che il suo portiere, Andrea Valentini, definisce "settimane di un carico importante, che va smaltito, certo, ma gli effetti di questo lavoro, in positivo, ce li troveremo durante il campionato. L'intensità è stata alta, ma fortunatamente non ci sono stati infortuni: siamo soddisfatti, arriviamo alla prima di campionato tutti in condizione".

David Sassarini, tecnico del Gozzano, reduce dalla Pinetina (2-0 per l'Inter), era sulla tribunetta alla Michelin: cosa, dell'Alessandria, lo avrà più colpito? "Spero l'atteggiamento: siamo consapevoli che, in questa categoria, il modo in cui si approcciano le partite, la voglia, la fame sono ciò che fa la differenza. Perché le qualità, a parte forse solo il Monza, si equivalgono: per fare più risultati possibili dobbiamo metterci una grinta che gli altri non hanno".

Un portiere che parla molto: dà ordini, la raccomandazione di "stare stretti" e chiudere gli spazi. "E' una mia caratteristica: cerco di aiutare i miei compagni per evitare buchi che si possono creare durante la partita, nei movimenti. Da dietro, la visuale è più aperta: cerco di dare il mio contributo anche così, perché ne beneficia tutta la squadra".

Il girone? "Ci sono più buone squadre. In questo momento il Monza sembra di livello superiore, ma ci sono anche altre buone formazioni, come la Carrarese e la Juventus Under 23, fatta di giovani, è vero, ma con un futuro importante e già con una esperienza superiore a quella di coetanei di altre compagini. L'equilibrio, che c'è, si può rompere proprio con quella voglia di vincere in più, che noi dobbiamo sforzarci di aggiungere in maniera sempre maggiore, gara dopo gara".

Il traguardo dei Grigi? "Non ci poniamo obiettivi, ma se giocheremo come possiamo e sappiamo fare, anche noi ci toglieremo soddisfazioni e non poche".