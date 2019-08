Zimetal, il roster è completo: ecco Alberto Serafini

La Zimetal Fortitudo Alessandria è pronta per la serie B.

Dopo il quinto Under, Alessandro Paoli, ala di 1,93 (anticipato su Il Piccolo), altre due conferme, dopo quelle di Lemmi e Pavone, il playmaker Dario Gay e la guardia Riccardo Riva.

L'ultimo tassello pochi minuti fa: Alberto Serafini, classe 1993, 26 anni a fine settembre, ala forte di un metro e 96, nell'ultima stagione a Pescara, in B, con cui ha vinto il campionato, conquistando la promozione in A2 (la formazione abruzzese, però, non sarà al via per problemi societari). Molto corteggiato anche dalla A2, nell'ultimo campionato Serafini, abruzzese di Atri, ha giocato 39 partite, media punti 8.5, con un best personale di 23.

Una scelta che aggiunge al gruppo esperienza, abitudine a lottare al vertice, oltre ad offrire a coach Claudio Vandoni la possibilità di variare soluzioni tattiche anche a seconda delle caratteristiche degli avversari nel reparto dei lunghi.

Non solo il roster al completo: anche lo staff ha l'ultimo innesto, Marco Petrozzi, figura molto nota nel mondo Special Olympics, responsabile tecnico di Special Team Alessandria e delle nazionali di basket. Petrozzi sarà assistant coach di Vandoni.

Domenica sera tutta la squadra si radunerà e da lunedì mattina, alle 9, inizierà il lavoro al Palacima, agli ordini del preparatore Alessandro Scarfò e, nella parte finale di ogni seduta, già con la palla.