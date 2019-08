Zimetal, quarto innesto: arriva il centro Buldo

Dopo i tre millenials, un altro giovane nel roster di Zimetal Fortitudo Alessandria.

Il volto nuovo è quello di Armando Buldo, 20 anni, ala - centro di 1 metro e 99, prodotto del vivaio di College Basketball Borgomanero, società con la quale ha percorso tutte le tappe del settore giovanile, debuttando poi in C Gold, fino ai quarti di finale playoff, sconfitti da Vinavil Domodossola.

Che, a fine febbraio 2019, è diventata la sua nuova società in B: Buldo ha iniziato l’ultimo campionato a Giulianova, sempre tra i cadetti, ma bloccato da un infortunio. Rientrato a Borgomanero è stato girato al Domodossola, per maturare esperienza in B. Che gli sarà molto utile nella sua nuova squadra.

Dove c’è anche un gradito ritorno nello staff, quello di Edoardo Vercelli, viceallenatore e match analyst.