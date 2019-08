Zimetal, tre 2000 per la serie B

Il progetto annunciato dal presidente Massimo Vigneri - «una squadra con almeno sei giovani, scelti fra i migliori talenti a livello nazionale» - sta prendendo forma: Zimetal Fortitudo Alessandria in poche ore ha firmato tre 2000, tutti con esperienze in B e anche in A2.

Dopo Alfonso Zampogna, playmaker, 1 metro e 83, vivaio Reggio Calabria, lo scorso anno a Scandiano in B, e Alessandro Sperduto, guardia - ala, 1 metro e 93, che arriva dalle giovanili di Eurobasket Roma, nell’ultima stagione alla Iul Roma, girone D della serie B, il terzo innesto è Ezio Gallizzi, anche lui playmaker, 1 metro e 83, accordo con la Dinamo Sassari, che già lo scorso anno lo aveva mandato al Cagliari in A2.

«Anche se abbiamo avuto meno tempo rispetto ad altre squadre, siamo riusciti a chiudere trattative con giocatori ambiti anche dalla A2. I ragazzi, e le società di appartenenza, hanno capito la qualità del nostro progetto, essere protagonisti facendo crescere giovani che in B possono avere la consacrazione naturale», sottolinea l’allenatore, Claudio Vandoni.

Arriveranno almeno ancora un ‘millenial’, ruolo ala piccola, e alcuni esperti, da aggiungere ai confermati Lemmi e Pavone.

Dal 19, al palasport, la preparazione.