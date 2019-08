Addio a Volpato, protagonista dell'ultima B

Un altro protagonista dell’ultima serie B non c’è più.

Angelo Volpato, classe 1943, centrocampista offensivo con molta B e, anche, un bel po’ di A in carriera, si è spento nella sua Azzano, in provincia di Bergamo, dove tutta la sua storia, anche sportiva, è iniziata.

La notizia diffusa oltre un mese dopo il decesso, il cordoglio anche del popolo grigio, che ha sempre nel cuore la squadra che, stagione 1973- 74, riportò Alessandria in B.

Volpato era stato uno dei volti nuovi nell’estate dopo la conquista della Coppa Italia di C. Un titolare in quella sorta di canzone che è la formazione, letta allo stadio e alla radio e mandata a memoria.

Volpato restò in Grigio anche nel campionato successivo, 74 - 75. “Un giocatore d’altri tempi” il commento di molti, che ricordano anche i ritorni in paese, le gare in oratorio, un consiglio per tutti. “Tu, per noi, eri come Rivera e Pelé” il commento di un compaesano.

In Grigio 75 presenze, 70 in campionato e 5 in Coppa.