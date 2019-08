Umberto Eusepi per l'attacco: la firma

Il desiderio esaudito, come scritto su Il Piccolo in edicola questa mattina con l’anticipazione della firma di Umberto Eusepi: questa volta alle voci di mercato sono seguiti gli sviluppi e l’attaccante classe 1989 è un giocatore dell’Alessandria, come per sua ammissione gli è sempre piaciuto diventare.

Arriva in prestito dal Pisa, l’ultima stagione a Novara, 9 reti, altrettante l’anno prima con i nerazzurri toscani. In doppia cifra due volte in carriera: 2013 - 2014 13 reti nel Perugia in C1, l’anno dopo 18 a Benevento in C.