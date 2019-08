'Non si possono fare regali, ma il 25 saremo diversi'

Lo sa bene anche Cristiano Scazzola che non è questa l'Alessandria.

Lo aveva detto alla vigilia, ma forse vale la pena di ribadirlo a chi ha già pronti il processo e la sentenza. "Come l'anno scorso, anche peggio"alcuni commenti. Mancano almeno cinque over e un paio di under (fra cui il 12°), a Monza un solo attaccante di ruolo, tra campo e panchina, Akammadu, che deve imparere anche a osare e a mettere il piede, come gli urla il suo allenatore dalla panchina.

"Frank è un '98 che deve crescere molto. Certo che gli chiedo di essere più spregiudicato, non fermarsi, cercare le soluzioni appena c'è la possibilità. Ma, per lui come per altri ragazzi che erano in campo, il giudizio non può limitarsi a questa partita. Fra tre mesi saranno diversi". E, nel frattempo, arriveranno altri esperti ad aggiungere qualità.

"Akammadu unica punta tra tutti i giocatori disponibili. Talamo? In tribuna per affaticamento". Il Monza? "Ha due squadre, basta leggere i nomi in panchina. Noi siamo ancora in costruzione, il Monza credo già al completo, con giocatori di A e B: ci può stare di concedere il palleggio, sono altre concessioni che si devono evitare, contro chiunque, soprattutto una squadra come quella di Brocchi". Ad esempio sui due gol. "Sul primo Gjura è scivolato e Iocolano si è trovato la palla per segnare. Anche sul secondo ci sono movimenti e posizioni da correggere".

Nella ripresa, dopo i tre cambi, difesa a quattro. "Sono soluzione da provare. Vorrei dire che, comunque, soprattutto nel primo tempo, sui cross di Panizzi tre o quattro occasioni le abbiamo avute anche noi. Vanno sfruttate, ma anche in una sconfitta ci sono indicazioni utili da cui ripartire".

Squadra a riposo, fino a mercoledì, possibile una amichevole domenica. Ma prima si muoverà il mercato.