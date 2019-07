Il primo atto con il Monza sarà domenica 4 alle 18.30

Fischio d'inizio alle 18.30, domenica 4 agosto, al 'Brianteo', per il primo turno della Coppa Italia. Monza - Alessandria, sfida secca, sarà in casa della squadra di Galliani e Berlusconi, che ha chiuso la passata stagione in una posizione migliore rispetto ai Grigi e ha così il vantaggio del fattore campo.

Per gli uomini di Scazzola quarto test domani, alle 17: per la prima volta al Moccagatta, allenamento congiunto con il Seregno di D e, anche, presentazione della nuova maglia, una delle tre proposte votate dai tifosi. Due di loro, sorteggiati fra tutti coloro che avevano partecipato al referemdum, potranno indossarla per primi. Ingresso libero, sarà aperto solo il settore tribune, laterale e centrale, non quella d'onore.

Non saranno ancora utilizzabili Coralli e Agostinone che, come puntualizzato dalla società (e come dichiarato a Il Piccolo da Scazzola, soprattutto per il difensore), in queste prime due settimane hanno accusato affaticamenti e stanno svolgendo ancora lavoro differenziato, per aggregarsi a breve al gruppo. Sempre che, soprattutto il secondo, non siano coinvolti in operazioni di mercato.