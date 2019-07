Poker nel primo tempo, il Chieri accorcia nella ripresa

Si alza il livello dell'avversario, perché il Chieri è già al lavoro e con un organico molto rinnovato, affidato a Massimo Morgia, con ambizioni di D.

Il poker di reti dell'Alessandria nel primo tempo è un buon segnale per Cristiano Scazzola, che nella ripresa dà spazio solo a Under, unica eccezione il portiere Valentini, utilizzato per tutti i 90 minuti, e gli ospiti accorciano, con Bragadin, subentrato nella seconda frazione. Avvio di buona intensità per i torinesi, con un 4-3-3.

L'Alessandria, che ritrova Akammadu e Chiarello, a riposo contro l'Arquatese, è in versione 3-4-2-1, con Chiarello e Sartore suggeritori per l'unica punta di ruolo, Akammadu. In difesa Prestia, Gjura e Fissore, Sciacca e Panizzi esaterni, Gazzi e Sulijc centrali.

Gli azzurri provano a rendersi pericolosi, ma dopo è il franco bosniaco Suljic a sbloccare il punteggio, prima rete in grigio per lui. Il raddoppio, di testa, è di Sciacca, un difensore duttile rientrato dal prestito all'Imolese, che sfrutta le sue doti sulle palle alte finalizzando uno dei molti buoni cross di Chiarello. Che suggerisce anche per il 3-0, piatto centrale di Akammadu. Dopo due minuti di pausa per il caldo (si è giocato a 38°), ci pensa Sartore a completare il poker dell'Alessandria e la difesa, ben comandata da Valentini, non rischia mai.

Nella seconda frazione spazio agli Under, i più esperti sono Gerace e Castellano in mezzo e, in avanti, si rivede Rocco, finare mai utilizzato, in coppia con Filip. Grigi quasi mai pericolosi, il Chieri prova a riaprire la gara, ma solo Bragadin riesce a superare il numero uno alessandrino.

In infermeria Cleur e Talamo, infortunati contro l'Arquatese: per loro riposo e terapie, ma le condizioni non sembrano preoccupare lo staff medico e tecnico. Fermo anche il baby Capocelli, sempre fuori dal gruppo, con differenziato Coralli, mentre Agostinone, mai utilizzato fino ad ora, è il principale indiziato a fare le valigie, anche perché a sinistra c'è abbondanza, soprattutto con l'arrivo nella prossime ore, di Raffaele Celia, esterno classe '99, in prestito dal Sassuolo.

Alessandria (1° tempo); Valentini; Prestia, Gjura, Fissore; Sciacca, Suljic, Gazzi, Panizzi; Chiarello, Sartore; Akammadu

Alessandria (2° tempo): Valentini; Giubilato, Baldizzone, Ponzio; M'Hamsi, CastellanoSessa, Gerace, Cambiaso; Rocco, Filip