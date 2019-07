Ok per la Nord, il Toro ha fatto le prove davanti a Cairo

Alle 15.30 di oggi il pullman del Toro ha varcato il cancello del Moccagatta. La squadra ha preso possesso dello spogliatoio dei Grigi e poi del campo: allenamento blindato sotto gli occhi anche del presidente Urbano Cairo, di Comi, Bava e Moretti.

Quasi in contemporanea, l'ultimo sopralluogo alla Nord, della Commissione di Vigilanza e il via libera: omologata la curva con i 1886 seggiolini, in vendita anche questi biglietti, con prelazione 'Cuore Granata' fino a domani alle 23.59.

Dal presidente Luca Di Masi e dalla società grigia il grazie al Prefetto Apruzzese, al vice Ponta, alla Capo di Gabinetto Montagna, al Questore Morelli, al vice vicario Navarra, al Comune, alla ditta Milani e agli operai che in quattro giorni hanno montato i seggiolini."Grazie a tutti coloro che hanno fatto squadra con noi".